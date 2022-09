Musketiers komen met album: ‘Degene met het beste idee of argument won de discussie’

Nederland­se vlogger dringt geheime bunker binnen in Italië: ‘We zijn aan advocaat 10.000 euro kwijt’

Een Nederlander en een Belg zijn in Italië vervolgd voor spionage nadat ze een militaire basis binnendrongen en er videobeelden maakten. Bob Thissen uit het Limburgse Heerlen en Frank Brodala uit Maaseik (vlakbij Roermond) kwamen ervan af met een boete van 250 euro. ,,Maar met de advocatenkosten erbij zijn we zo’n 10.000 euro kwijt. We laten de militaire domeinen nu wel even links liggen”, vertelt Thissen.

