Muziek Top 2000 wordt elke dag uur uitgebeeld door gebarentolk

Hillsong, de extremisti­sche kerk waar talrijke celebs lid van zijn, onder vuur: ‘Het is een sekte, ze doen aan slavenar­beid’

24 december De extreem strikte evangelische kerk Hillsong Church is al jaren populair bij celebs, zoals Justin Bieber, Selena Gomez, Kylie Jenner en Chris Pratt. Die laatste kreeg het pas nog zwaar te verduren op sociale media omdat hij gezien was tijdens één van de misvieringen. De kerk is namelijk berucht anti-LGBTQ+ en zijn fans snappen niet waarom hij deel wil uitmaken van een gemeenschap die zo haatdragend is. Maar er scheelt volgens insiders nog veel meer: het zou namelijk eerder gaan om een sekte dan om een kerk.