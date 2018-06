Mysterieuze Famke Louise uit de kleren en Pip Pellens slikt pillen

Het is pas vanaf eind augustus op tv te zien, maar de audities van The Voice of Holland Senior zijn al in volle gang, zo verklapt Wendy van Dijk, die wederom met haar goede vriend Martijn Krabbé de presentatie op zich neemt.

Topschaatser en toekomstig vader Sven Kramer is door zijn trainers in een kamertje onderworpen aan de Wingate-test, waarbij het sprintvermogen in 30 seconden gemeten wordt. Wie dat moment filmde kan zich maar beter bergen.

Wingate test 🤢 Een foto die is geplaatst door null (@svenkramer) op 18 Jun 2018 om 5:13 PDT

In de theatervoorstelling Pip Goes Offline wil Pip Pellens aantonen dat een leven zonder mobiele telefoon en sociale media een optie is. Voor de opvallende promotieposter, waarop de actrice gekleurde tranen huilt en op het punt staat een handje pillen achterover te gooien, moet je wel online.

PIP GOES OFFLINE | Yes, the word is out. In maart & april 2019 sta ik in het theater met mijn eigen show Pip Goes Offline. Check de link in bio voor de video en mijn speellijst🍭. 📸 @pim_wessels, Edit: @gryzzleedesign Een foto die is geplaatst door null (@pippellens) op 18 Jun 2018 om 6:17 PDT

Op Me Monnie-hitzangeres Famke Louise laat met een zwoele blik vanuit een hotelkamer zien dat ze fan is van piercings en doorschijnende lingeriesetjes. Of de boodschap dat Famke het goede in mensen blijft zien voor zichzelf of voor een specifieke volger is bedoeld, is een raadsel.

YOU CAN SAY BAD THINGS, I KNOW YOU ARE GOOD INSIDE STILL. 😘 Een foto die is geplaatst door null (@famkelouise_) op 18 Jun 2018 om 6:36 PDT

Nederland heeft al heel wat zomerse dagen achter de rug, maar Wendy van Dijk krijgt er geen genoeg van. Ze wil zomervakantie en wel nu!

Zin in... beetje ronddobberen in het water. Kom maar door met die zomer. Duurt lang.. wat zijn jullie zomerplannen?? #wegdromen #summer #islandinthesun @wendyonlinenl @moonjansenfotografie Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 18 Jun 2018 om 0:46 PDT

Nicolette van Dam heeft in ieder geval niets te klagen over de zomer, laat ze weten vanaf een prachtig zonnig eiland.

What a week ❤️ #paradise #love Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 17 Jun 2018 om 9:28 PDT

Intussen steekt Monique Smit haar handen uit de mouwen, met klusgoeroe John Williams. De grote vraag: voor welk programma?

Binnenkort @rtl4 zie je me klussen! 👩🏼‍🔧🛠😅 Een foto die is geplaatst door null (@moniquesmit_insta) op 18 Jun 2018 om 0:09 PDT

De zwangere Bibi Breijman is helemaal in love met haar grote liefde Waylon en hun ongeboren baby.

Met m’n kleine en grote liefde 👶🏽❤️ 📸 @joostkeet Een foto die is geplaatst door null (@bibibreijman) op 17 Jun 2018 om 23:35 PDT

Ook veel liefde voor Nicolette Kluijver op deze maandagochtend. Alleen dan niet met manlief of haar kinderen, maar met haar hond.

❤️🐶 liefde is... samen een krantje lezen Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 18 Jun 2018 om 3:05 PDT

Daphne Deckers, altijd in voor een wedstrijd, houdt de moed erin.

#goals 😏⚽️ Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 18 Jun 2018 om 2:50 PDT

'Echte krijgers zijn meedogenloos, want hun training is meedogenloos'. Het is een wat geheimzinnige tekst, maar het past bij het krachtige kiekje dat Yolanthe Sneijder-Cabau deelt.