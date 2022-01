Na 14 jaar zijn de Mama Appelsaps nog niet op: ‘Vertel nooit wat de echte tekst is’

Interview Jeangu Macrooy: Ik kan lachen om de broccoli-grap­jes, maar tot op zekere hoogte

Birth of a new age is het nummer waarmee Jeangu Macrooy (27) op 22 mei Europa wil veroveren. De Nederlandse songfestivalinzending is eindelijk openbaar en dat is een opluchting. ,,Dit is een nummer waar ik zeer in geloof.’’

5 maart