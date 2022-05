Na 24 jaar klinkt er weer Nederlands in de finale van Eurovisie Songfestival

Sinds 1999 staat het landen vrij om zelf te bepalen in welke taal ze op het songfestivalpodium zingen. Dit was eerder toegestaan in de jaren 1973 tot en met 1976. In alle andere edities was het verplicht om in de eigen taal te zingen.



Nederland koos na het veranderen van de regels alleen in 2010 nog voor een Nederlandstalige inzending. Sieneke strandde toen met het liedje Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie) in de halve finales.



Naast Engels en Nederlands waren twee keer andere talen te horen bij een Nederlandse inzending. In 2006 zong Treble met Amambanda in een zelf verzonnen taal en vorig jaar gooide Jeangu Macrooy er tijdens zijn vertolking van Birth of a New Age een paar woorden Sranantongo in. Overigens allemaal met weinig succes.