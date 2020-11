Na 35 jaar nieuw leven voor ‘ABBA-plaat’ van Bonnie St. Claire en José Hoebee

Het begon op wintersport en eindigde in de hitlijsten. De zangeressen José Hoebee - uit Best - en Bonnie St. Claire maakten in 1985 een lp met Nederlandstalige covers van ABBA-liedjes. ,,Het was één groot feest.” Een luxe heruitgave van de plaat verschijnt vrijdag.

De kiem voor de ABBA-plaat van Bonnie St. Claire en José Hoebee is gelegd tijdens een wintersportvakantie met hun echtgenoten in Oostenrijk. ,,We zaten in een gezellig pensionnetje. Op een gegeven moment zongen wij ‘The Way Old Friends Do’, een liedje van ABBA. Gewoon leuk, het was helemaal niet de bedoeling om er verder iets mee te doen”, zegt Hoebee, die eerder roem vergaarde met het trio Luv’. ,,Mijn man zei: ‘Jullie stemmen kleuren wel heel mooi. Misschien zouden we eens moeten denken aan een album met ABBA-liedjes’.”

Ervaring en lef

Menig echtgenoot roept weleens iets ondoordachts tijdens een gezellig avondje. Alleen: de man van José was topproducer Will Hoebee. Hij had de ervaring, de contacten en het lef. En dus waren Bonnie & José een van de eersten die zich waagden aan een plaat met covers van ABBA, het viertal dat vanaf 1974 tot en met eind 1982 de hitlijsten in een wurggreep hield. ,,ABBA is zo geweldig goed; daar wilde niemand aankomen. Maar wij durfden het toch aan.”

Zo’n klus kon je gerust aan Will Hoebee overlaten. De wederhelft van José -hij overleed in 2012 op 64-jarige leeftijd- produceerde volgens haar alleen muziek van hoog niveau. ,,Als hij een liedje kreeg aangeboden dat hij niet goed vond, deed-ie het echt niet. Hij wilde klasse brengen. Dat hoor je duidelijk op dit album. Het is een plaat met mooie arrangementen en goede teksten. Niet van het kaliber ik-hou-van-jou-en-blijf-je-trouw. Het grappige is trouwens dat ik de partijen van de blonde Agnetha (Fältskog) zing. Bonnie doet de vocalen van de donkere Frida (Lyngstad). Qua haarkleur had het andersom moeten zijn. Frida is eigenlijk mijn favoriet vanwege de warmte in haar stem, al zingt Agnetha ook fantastisch.”

Protestsong over Dwaze Moeders in Argentinië

Musicus en dirigent Harry van Hoof verzorgde de arrangementen, gespeeld door de beste Nederlandse sessiemuzikanten. De teksten zijn geschreven door onder anderen Nederpop-icoon Hans Vermeulen en Edward Reekers, beiden tevens te horen in het achtergrondkoor. Ook Alexander Curly en Benny Neyman leverden bijdragen. Laatstgenoemde tekende voor ‘Cassandra’, een protestsong over de strijd van de Dwaze Moeders in Argentinië.

De samenstellers van het album met de titel ‘Herinnering’ kozen bewust voor minder bekende nummers van ABBA. Het coveren van monumentale songs als ‘Dancing Queen’ leek hen nogal zinloos. Het enige ABBA-hitsucces op de plaat is ‘Chiquitita’. ,,Het nummer ‘Is ‘t zo bedoeld’ (een vertaling van ‘I Let The Music Speak’) is bijna een klassiek werk. Niet bekend bij het grote publiek, maar wel prachtig”, vindt Hoebee.

Volledig scherm ABBA in 1979 (vlnr): Anni-Frid (Frida) Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson en Björn Ulvaeus. © Ron Frehm/AP

Drie nummers van de lp haalden in 1985 de hitlijsten: ‘Cassandra’, ‘Zoals vrienden doen’ en ‘Waarom’. Het album verschijnt nu voor het eerst op cd, mede dankzij een succesvolle crowdfundingsactie. Het is een luxe uitgave met bonustracks én een dvd. Daarop staat onder meer een tv-special voor de NCRV, opgenomen in Zweden. De makers strikten niemand minder dan Björn Ulveaus voor een interview. Hij is samen met Benny Andersson het creatieve brein van ABBA. Hoebee: ,,De regisseur vroeg aan Björn of hij een reactie op onze plaat wilde geven. Hij zei: ‘Dan wil ik eerst de muziek horen, anders werk ik niet mee’.”

Björn, zelf een groot perfectionist, zegde dus een interview toe. Hoebee: ,,Hij was positief; een heel groot compliment voor ons.”

De heruitgave van ‘Herinnering’ verschijnt vrijdag 20 november. Meer informatie via cd-licious.com

Bonnie St. Claire kijkt 35 jaar later met plezier terug op de samenwerking. ,,Deze nummers en de opnamen zijn onvergetelijk voor mij. Ik kan niet anders zeggen dat het één groot feest was. De samenwerking met José was zo leuk: onze stemmen kleurden fantastisch bij elkaar.”



Een soortgelijke topproductie is anno 2020 niet meer mogelijk in Nederland, denkt St. Claire. ,,Een vette nee”, stelt ze onomwonden. ,,In dit tijdperk van rappers zijn er nog weinig mogelijkheden voor goede, muzikale songs. Dat maakt deze cd in mijn ogen uniek.”