Na drugshandel wordt ex-Temptation Island-deelnemer nu ook verdacht van witwassen van ruim half miljoen euro

Sinds hun deelname aan Temptation Island in 2020 zijn G. en M. populair op Instagram. Het koppel biedt personal training aan en verkoopt baby- en dameskleding en lingerie. Maar hun goeddraaiende zaken worden nu overschaduwd door een huiszoeking in hun woning en bedrijfspand in het Limburgse Weert. Daarbij werden computers en administratie in beslag genomen. Het koppel is niet aangehouden, maar wordt wel verdacht van het witwassen meer dan een half miljoen euro.

Voor G. is het niet de eerste keer dat hij met het gerecht in aanraking komt. Hij is nog steeds hoofdverdachte in het onderzoek naar het grootste crystal methlab dat in 2021 in Nederland ontdekt werd. Verder is G. in datzelfde jaar veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het voorbereiden van productie van hard- en softdrugs.

Hij zou ook gelinkt zijn aan een drugslab in Leopoldsburg dat in 2020 onthuld werd. Daarin zijn verschillende mensen uit de omgeving van G. veroordeeld, maar is G. zelf nooit vervolgd.