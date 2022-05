Na één weekend al meer dan 100.000 bezoekers voor nieuwe Costa!!-film

De film is geen vervolg op de hit uit 2001, maar het verhaal speelt zich wel twintig jaar later af op min of meer dezelfde locatie met deels dezelfde personages. De hoofdrollen worden gespeeld door Katja Schuurman en Abbey Hoes. Schuurman was in 2001 ook in de eerste Costa! te zien als Frida.



Ook Roeland Fernhout, Oscar Aerts, Tina de Bruin en Stephanie van Eer spelen in de film. Costa! uit 2001 is een mijlpaal in de Nederlandse filmgeschiedenis. De komedie van Johan Nijenhuis over een groep jongeren die twee weken vakantie viert in Salou sprak een jong publiek aan dat de Nederlandse film daarvoor niet wist te vinden.