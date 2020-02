Na Fifty Shades wordt nu ook The Mister verfilmd

Van de avonturen van Christian Grey en Anastasia Steel in Fifty Shades waren al drie delen te zien. The Mister is een nieuw boek van E.L. James dat draait om de avonturen van de puissant rijke, maar doodongelukkige Maxim Trevethink. Hij valt voor zijn schoonmaakster, de Albanese Alessia. Door hun band leert Maxim hoe bevoordeeld hij eigenlijk is. Alessia is ook verliefd, maar omdat ze illegaal is tegelijk angstig dat ze elk moment kan worden uitgezet.



Anders dan Fifty Shades draait The Mister niet om een SM-relatie, maar machtsverhoudingen zijn ook in dit boek belangrijk. Alessia schrikt bijvoorbeeld als ze ontdekt dat Maxim steenrijk is en besluit hem te verlaten. Maar hij besluit zich daar niet bij neer te leggen.