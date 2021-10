Na het daverende succes van Squid Game: zoveel verdienden de acteurs aan hun rol

Lee Jung-jae (48), die de rol van Seong Gi-hun vertolkt (speler 456), wordt al jaren beschouwd als een van de beste Zuid-Koreaanse acteurs en won al tientallen awards. In de serie maakt zijn personage kans op de prijzenpot van ongeveer 30 miljoen euro, maar ook in het echte leven haalt hij aardig wat geld binnen dankzij de serie. Lee Jung-jae zou volgens Today Online 300 miljoen won (bijna 220.000 euro) hebben gekregen per aflevering. In totaal verdiende hij dus bijna 2 miljoen euro aan zijn acteerprestaties. Dat maakt hem meteen de op één na best betaalde Zuid-Koreaanse acteur in een serie. Alleen It’s Okay To Not Be Okay-ster Kim Soo Hyun (33) doet het beter: hij verdiende een slordige 500 miljoen won (370.000 euro) per aflevering.