Na Justin Timberlake en Colin Farrell leek Sam Ashgari de ware: het bewogen liefdesleven van Britney Spears

1998-2002: Justin Timberlake en Wade Robson

Britneys eerste en beroemdste publieke relatie was met Justin Timberlake. Ze kreeg verkering met de toenmalige Nsync-zanger in het jaar dat zij wereldwijd doorbrak met Baby one more time (1998). Het stel, dat elkaar al op 11-jarige leeftijd leerde kennen op de set van het kinderprogramma The Mickey Mouse club, gold jarenlang als het it-koppel van Hollywood. Tot in 2002 het sprookje uiteenspatte en er vooral van Justins kant veel verwijten volgden. Hij bezong zijn frustratie in Cry me a river, de hit die hij na de breuk in twee uur schreef, zo zou Justin later in zijn biografie onthullen.

Volgens de geruchten zou Britney destijds zijn vreemdgegaan met de Australische danser Wade Robson, die het grote publiek in 2019 leerde kennen als een van de beschuldigers van Michael Jackson in de documentaire Leaving Neverland.

Volledig scherm Britney Spears en Justin Timberlake in 2001 © ANP/AFP

2003-2004: Fred Durst, Colin Farrell en Jason Alexander

Na korte affaires met Limp Bizkit-frontman Fred Durst en acteur Colin Farrell in 2003, stapte Britney een jaar later spontaan in het huwelijksbootje met jeugdvriend Jason Alexander. Het huwelijk dat tijdens een wild feestweekend in Las Vegas was voltrokken, werd 55 uur later ook weer ontbonden. Op de achtergrond bleef Alexander altijd aanwezig in haar leven, tot hij in 2022 werd veroordeeld voor huisvredebreuk, toen hij onuitgenodigd op kwam dagen bij de trouwerij van Britney en Sam.

2004-2007: Kevin Federline en Adnan Ghalib

In 2004 leerde zij achtergronddanser Kevin Federline kennen. Het was liefde op het eerste gezicht en binnen drie maanden was het stel getrouwd. Ze verwelkomden samen twee zoons, Jayden (17) en Sean (16), maar twee maanden na de geboorte van de jongste vroeg Britney een echtscheiding aan. Gevolgd door een bittere strijd om de voogdij, die uiteindelijk volledig aan Federline werd toegewezen.

Volledig scherm Britney Spears en Kevin Federline in 2005. Britney was in verwachting van haar eerste zoon, Jayden. © Reuters

In die periode kwamen voor het eerst de mentale problemen van Britney naar voren in de media. In 2007 legden paparazzi vast hoe zij haar hoofd kaalschoor en avond aan avond met pruiken en sprekend met een Brits accent door Hollywood reed. De verwarde popster liet zich zelfs verleiden tot een relatie met paparazzifotograaf Adnan Ghalib. Een situatie die door haar fans en familie met argusogen werd bekeken en uiteindelijk leidde tot een straatverbod tegen de paparazzo.

2009-2013: Jason Trawick

Een veel beter gevoel had haar omgeving bij Jason Trawick, Britneys nieuwe manager met wie zij in 2009 een relatie begon. Het stel verloofde zich en Jason werd zelfs even mede-curator van het curatorschap waaronder de popster zich toen nog bevond. Het altaar hebben zij uiteindelijk nooit gehaald. In 2013 werd hun breuk aangekondigd.

2013-2015: David Lucado en Charlie Ebersol

Britney bleef wederom niet lang alleen. Een paar weken later vond zij de liefde bij advocaat David Lucado. La Spears dumpte hem toen een jaar later een filmpje uitlekte waarin hij zoenend met een andere vrouw te zien was. Hierna liet de zangeres haar oog vallen op tv-producent Charlie Ebersol. ,,Ik vond hem zo schattig en echt een goed mens, dus ik ben ervoor gegaan”, zei Britney over haar periode met hem. Spears’ vader Jamie zou uiteindelijk degene zijn geweest die roet in het eten heeft gegooid, omdat hij de tv-maker geen goede match vond voor zijn dochter.

2017-2023: Sam Asghari

In 2016 leerde Britney tijdens opnames voor de videoclip van haar nummer Slumber party de dertien jaar jongere Sam Asghari kennen. ,,Ik vond het superspannend om met zo’n grote artiest te werken. Ik had echt vlinders in mijn buik”, vertelde de fitnesstrainer over die eerste ontmoeting. Begin 2017 maakten zij hun relatie wereldkundig met een post op Instagram.

In de jaren die volgden, was Sam Britneys steun en toeverlaat in de juridische strijd die zij onder anderen tegen haar vader voerde om bevrijd te worden van het curatorschap waar zij toen al meer dan tien jaar onder stond. In september 2021 kondigde de popster aan verloofd te zijn met Sam. Twee maanden later werd ook de curatele beëindigd en kon Britney in alle vrijheid haar jawoord geven.

Tijdens een intieme ceremonie, die onder anderen door Madonna, Paris Hilton en Donatella Versace werd bijgewoond, trouwde de zangeres in juni 2022. Het echtpaar probeerde tevergeefs een kindje te krijgen en een jaar later lijkt de liefde vervlogen als Sam de scheidingspapieren indient.

Britney Spears moet zelf nog reageren op het nieuws van de breuk. Allicht is het stof voor een extra hoofdstuk in haar autobiografie The woman in me die op 24 oktober verschijnt.

Volledig scherm The woman in me van Britney Spears. © .