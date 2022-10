Na maanden mysterieus doen bekent Robbie Williams: obscuur housebandje is van hem

Na acht maanden van geheimzinnigheid, vage foto’s en leugentjes geeft Robbie Williams (48) eindelijk toe dat hij de zanger is van het obscure housebandje Lufthaus. De Britse popster is vandaag te zien in de clip bij de nieuwe single van het trio, die heel anders klinkt dan zijn bekende werk.

Nieuwe muziek van Williams, een van de succesvolste artiesten van de afgelopen decennia, is doorgaans groot nieuws in Europa. Maar toen hij afgelopen februari te horen was op de debuutsingle van Lufthaus, ging dat compleet onopgemerkt voorbij. Met destijds 2,4 miljoen volgers op Instagram en Twitter had Robbie het lied makkelijk kunnen promoten bij z’n fans, nu moest Lufthaus het doen met 239 volgers op een net aangemaakt Instagram-account.

Lufthaus staat onder contract bij Armada, de platenmaatschappij die mede werd opgericht door Armin van Buuren. Er ging een persbericht de deur uit, maar de naam van Williams was nergens te bekennen. Op foto’s waren alleen de silhouetten van drie mannen te zien, hun gezichten bleven onzichtbaar.



Het ‘mysterie’ nam recentelijk bijna lachwekkende vormen aan. De band verzorgde meermaals het voorprogramma bij concerten van Williams, maar dan deed hij niet mee. Toen Lufthaus onlangs wel met Robbie optrad op Ibiza, spraken ze van een ‘speciale gast’. Menig fan wist al hoe het zat.

De puzzelstukjes lagen er immers wel. Williams bleek al eens een voorproefje van de debuutsingle te hebben gegeven in een live-uitzending op Instagram tijdens de pandemie. Hij was toen al van plan onder een andere naam een band te beginnen met producers Tim Metcalfe en Flynn Francis, met wie hij al langer samenwerkt. Hoewel geen van hen in het persbericht werd genoemd, sprak dat wel over ‘drie vrienden’ en ‘decennia’ aan ervaring.

Vandaag lanceert het trio zijn derde single, Soul seekers. Williams deelde voor het eerst een herkenbare foto van de band op Instagram en de clip, waarin hij eveneens te zien is, ging vanmiddag in première. Hij liet meteen weten dat Lufthaus het voorprogramma doet tijdens zijn aankomende tournee, ook bij de drie concerten in Amsterdam.

Gek op bandleven

De house-achtige undergroundmuziek is onontgonnen terrein voor Williams, die onlangs nog zijn hits in een sereen orkestjasje stak. Hij maakte op zijn album Rudebox wel elektronische muziek, maar dit is andere koek:

Het is overigens niet de eerste keer dat Williams flirt met het bandleven en een pseudoniem. Zo vond hij het fijn om niet in zijn eentje op het podium te staan toen hij in 2010 even terugkeerde bij boyband Take That, en speelde hij rond 2004 met de gedachte om zijn album Intensive care onder een andere naam uit te brengen.

