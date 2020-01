Na ‘Paltrow’s vaginageur’ nu ook ‘penisgeurkaars’ als statement tegen loonkloof

De ‘This Smells Like My Penis’-kaars heeft een duidelijke boodschap: stop de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Waar Gwyneths kaars werd verkocht voor 75 dollar, kost deze er 100. De productbeschrijving geeft daar een verklaring voor: ,,Hoewel het in Canada verboden is om vrouwen minder te betalen dan mannen, is de genderloonkloof sterker dan ooit. Voor elke dollar die mannen verdienen, verdienen vrouwen 75 cent. Het is tijd om die loonkloof te verbranden.’’