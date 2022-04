Na Tim Hofman bij College Tour werd ik nog treuriger dan ik al was over de veiligheid van mijn dochters

Het leek wel alsof de duvel ermee speelde. In het weekend dat Tim Hofman in College Tour zat om voor het eerst over zijn Voice-onthullingen en de nasleep erover te praten (klein advies tussendoor: D66’ers die de aflevering hebben gemist kunnen beter niet terugkijken als ze ooit nog zonder zak over hun hoofd over straat willen) ging het er na maanden relatieve stilte ineens ook in andere programma’s weer volop over.