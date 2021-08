Na twintig jaar is Amélie terug in de bios: regisseur over dé filmklassieker

Billie trekt scheur open op nieuw lied: ‘Middelvin­ger voor wie zegt dat ze fluistert’

30 juli Billie Eilish staat bekend om haar zachte manier van zingen, maar gooit op haar nieuwe album de remmen los. Het is een middelvinger naar iedereen die de artiest ooit een ‘fluisteraar’ noemde, schrijft de gezaghebbende muzieksite NME in een vijfsterrenrecensie. Aan het einde van titeltrack Happier than ever, waarvan de clip vanavond verscheen, begint ze zelfs te schreeuwen. ‘Dit lied is waarschijnlijk haar beste vocale prestatie ooit.’