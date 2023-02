Na vele geruchten eindelijk bevestiging: S Club 7 kondigt reünietournee aan

,,Na een pauze van acht jaar voelt het geweldig om aan te kondigen dat we binnenkort samen opnieuw op het podium zullen staan’’, stelden ze onder meer. ,,We kijken er ontzettend naar uit om het 25-jarige bestaan van S Club 7 te vieren met onze fans.’’ Tickets voor de tour zijn vanaf vrijdag 17 februari te koop. In totaal staan er elf shows op de planning in zowel Engeland als Ierland. ,,We hopen er een groot feest van te maken.”

Meerdere nummer 1-hits

Tijdens The One Show maakte de groep duidelijk dat het goed voelde om nu een reünietour aan te kondigen. Of de groepsleden zich opnieuw in hun oude outfits zullen hijsen is nog even afwachten. Al zijn ze er naar eigen zeggen wel klaar voor om ‘de longen uit hun lijf te zingen’. Het nummer waar ze het hardst naar uitkijken, is hun welbekende single Reach for the stars.