Na zeven seizoen stopt satirische comedyreeks Toren C

De twee vrouwen hebben de ‘behoefte om iets nieuws te maken’. ,,We willen nieuw en fris. We hebben nog steeds dezelfde humor, dus straks heet het misschien Toren A of X. Maar we gaan nieuwe dingen maken en dus stoppen met Toren C," zei Ros. Hoewel ze er enorm van hebben genoten kijkers blij te hebben kunnen maken, is het ook volgens Meijer de juiste beslissing. ,,Er komt een moment dat je denkt: ik wil verder."



De serie, waarin Margôt en Maike zo'n veertig personages in een kantoorgebouw vertolken, is sinds 2008 op de buis. De reeks is ook in het buitenland een succes en werd verkocht aan Frankrijk en Canada. De Franse versie werd in 2013 genomineerd voor een Emmy-award voor beste comedy. Ook in Nederland viel de show in de prijzen. In 2010 kregen Meijer en Ros een Beeld & Geluid-award in de categorie beste amusementsprogramma.



Het zevende en dus laatste seizoen ging zondag van start bij NPO 3. Het was de eerste nieuwe reeks in drie jaar tijd.