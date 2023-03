Na zijn vrouw Michelle komt ook Barack Obama naar de Ziggo Dome

Tijdens An Evening with President Barack Obam a, zoals het evenement heet, vertelt de 44ste president van de VS zijn verhaal over ‘veerkracht, het overwinnen van obstakels en het bestrijden van onrecht’. De 61-jarige Obama komt het publiek in Amsterdam ‘inspireren met zijn gedachten over de toekomst van leiderschap’, aldus de aankondiging. De kaartverkoop is al van start gegaan.

Niet alleen Barack Obama blijft ijverig doorwerken na zijn presidentschap, in 2019 stond Obama’s vrouw Michelle ook al in de Ziggo Dome. Zij kwam toen vertellen over haar autobiografie Becoming (Mijn verhaal). Behalve in de VS was het boek in vrijwel alle Europese landen op de eerste plek van de verkooplijsten beland.