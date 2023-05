Na zonnige Antillen is koningspaar nu op regenachtige Wadden: niet voor de appeltaart, wel voor prachtige jurk uit 17e eeuw

Wat te doen als je korte midweek op de Waddeneilanden in het water valt? Als de regen maar blijft storten tijdens je rondgang over Texel en Vlieland?

Koffie en een flinke appelpunt dan maar? Dotje slagroom erop, wellicht? Niet voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Op Vlieland spreken ze bewoners en personeelsleden van zorgvilla De Ton, die vrijwel allemaal wél appeltaart voor de speciale gelegenheid voorgeschoteld kregen. Ik zou wel willen, geeft Willem-Alexander aan. Maar hij doet het niet. Geen tijd om te sporten, vertelt de vorst zijn toehoorders.

In twee dagen tijd bezoekt het koningspaar vijf Waddeneilanden in het kader van een streekbezoek. Zo’n twee keer per jaar bezoeken ze specifieke gebieden in het land, om daar te spreken over de plaatselijke kansen en problemen.

Volledig scherm Aankomst op Texel per Helikopter © Brunopress

De eilanden zijn een logistieke uitdaging - de meeste verplaatsingen gaan per helikopter. Alleen tussen Vlieland en Terschelling pakken ze de sneldienst. En zelfs die vaartocht van twintig minuten wordt benut, voor een gesprek met autoriteiten over de zogeheten Regio Deal, een ambitieus plan om de eilanden bereikbaar en leefbaar te houden.

Hoe mooi de Wadden ook zijn, troosteloos is het decor ook wel in de onophoudelijke regen; en nogal een contrast met die eerdere eilandtoer van de Oranjes mét oudste dochter prinses Amalia, begin dit jaar in die andere uithoek van het koninkrijk: de Antillen.

Zaterdag zaten Willem-Alexander en Máxima nog behoorlijk vooraan in Westminster Abbey, bij de historische kroning van hun collega-vorstenpaar, nu staan ze in de stal van boer Bakker op Texel, tussen zijn schapen, lammeren en kippen.

Het koninklijke leven is ook een bestaan vol contrasten.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken zorgvilla De Ton in Boswijk. © ANP

Passies van het echtpaar

In een van de eerste onderdelen van het streekbezoek komen twee passies van het echtpaar samen: sportduiken en mode. In museum Kaap Skil op Texel bewonderen zij de 17de-eeuwse jurk die sportduikers van het eiland aantroffen in het zogeheten Palmhoutwrak op de bodem van de Waddenzee.

Het is een schitterend stuk cultureel erfgoed, dat Willem-Alexander en Máxima uitgebreid bewonderen. Nog altijd is onbekend wie haar droeg, geeft museumdirecteur Corina Hordijk aan. Mogelijk behoorde zij toe aan mannelijke acteurs die Shakespeare-stukken opvoerden. Daarna zegt Hordijk tegen koningin Máxima: ,,Dit is de eerste keer dat ik de jurk aan iemand laat zien die hem echt had kunnen dragen.’’ ,,En als ik nou Shakespeare-acteur was geweest?’’, vraagt koning Willem-Alexander gevat. Hordijk: ,,Ze had ’m u allebei heel goed gestaan!’’

De koning kreeg met een goedgeplaatste grap de lachers op Texel op zijn hand (video):

Duikers en de provincie Noord-Holland steggelden stevig aan wie de vondst nou toebehoorde. Een van de vinders, beroepsvisser en sportduiker Gerrit-Jan Beitsma, zegt dat hij nog wel eens tranen zijn ogen krijgt van de andere historische spullen die nu week na week uit het wrak wegspoelen.

Het liefst zouden Beitsma en mensen van de provincie zien dat professionele duikers met de hobbyduikers samen op zoek gaan, maar Arbo-wetgeving verhindert dat. Dat vindt de koning maar vreemd, maakt hij duidelijk. ,,Kan een profduiker dan in het weekeinde niet in zijn hoedanigheid van sportduiker mee naar beneden?’’

Nee, luidt het antwoord van de provincie, een ambtenaar is dat de hele week. De koning, met een knipoog tegen Beitsma: ,,Nou ja, u bent doordeweeks toch ook professor en in het weekeinde duiker?’’

Beitsma, direct: ,,Nee, dat is mijn broer.’’

Volledig scherm Het Koninklijk paar bezoekt Schapenboerderij de Waddel © Brunopress

