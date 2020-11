‘Naakte’ Dionne vraagt om bekeuring en Eloise eet onverwachte snack

VIDEO Jochem Myjer komt met coronaver­sie van Irritatie­fac­tor­tje

19 november Een beetje humor kan geen kwaad in tijden als deze. Daarom besloot cabaretier Jochem Myjer met een coronaversie van zijn lied Irritatiefactortje te komen, waarin hij onder meer zingt over het vergeten van je mondkapje in de supermarkt en hoe vervelend dat is. ‘We hebben dit gemist! Meer van dit!’, reageren zijn fans.