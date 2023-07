Naamgenoot Richard Groenendijk: ‘Je mag met me op de foto, alleen ben ik niet zo grappig’

Bar­bie-film bevatte eigenlijk ‘enorme opera van scheten’, regisseur baalt dat scène eruit is

De immens succesvolle film Barbie had mogelijk nog spraakmakender kunnen zijn dan die al is. Halverwege de film zat oorspronkelijk een scène met een ‘enorme opera van scheten’, aldus regisseur Greta Gerwig. Die vond dat zelf hartstikke grappig, maar de passage is gesneuveld.