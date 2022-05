Naamgenoot Samantha Steenwijk: ‘Een jongeman liet in discotheek mijn naam op zijn kont zien’

Zelfs haar oma verwarde Samantha Steenwijk op een gegeven moment met haar bekende naamgenoot, de zangeres die veelvuldig op tv te zien is en meedeed aan talentenjachten als Bloed, Zweet en Tranen en The Voice of Holland. Niet alleen heeft Steenwijk dezelfde naam, ze zijn ook nog even oud en allebei komen ze uit de regio Den Haag. ,,Toen ik 14 was volgde ik ook zangles en was veel bezig met zingen. Mijn oma zag in de krant een foto van Samantha bij de pier van Scheveningen. We waren ook allebei blond in die tijd en hadden een beetje hetzelfde postuur. Zij had op de foto bijna dezelfde jas aan én dan stond er ook nog eens ‘de Haagse Samantha Steenwijk’ bij. Dus belde oma op om te zeggen dat ze me in de krant had gezien, maar dat was ik niet.”