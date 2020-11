Naast Olcay ook al haar zussen ‘gevloerd’ door corona: ‘Zo fucking besmettelijk’

Dat zegt het SBS 6-gezicht in haar Instagram Stories. Fans vroegen zich af hoe de modeontwerpster haar besmetting had opgelopen, aangezien ze onlangs nog in quarantaine had gezeten na een reis naar Lissabon. Olcay denkt dat het is gebeurd toen ze een zus ophaalde bij haar moeder in Waalwijk.



,,Het is wel duidelijk herleidbaar’’, aldus Gulsen, die vandaag uitgebreid met de GGD sprak voor het bron- en contactonderzoek. ,,Op maandag ben ik mijn zusje gaan ophalen. (...) Ik liep naar binnen, was gezellig, even gekletst. Er was ook nog een ander zusje bij. Onderweg terug voelde ik me iets minder lekker worden. En maandag of dinsdagnacht werd ik echt beroerd. In de ochtend heb ik meteen een sneltest gedaan en die was dus positief.’’

Quote Echt het hele gezin Gulsen is in één keer besmet geraakt Olcay Gulsen

Hele gezin

Hoewel de meeste mensen volgens het RIVM pas vijf à zes dagen na besmetting klachten krijgen, wijst Olcay toch naar deze ontmoeting. Vermoedelijk hebben Olcay en haar zussen Dolsche, Georgina, Venus en Yasmin elkaar de afgelopen tijd vaker gezien.



,,Het gekke was dat ik nog geen halfuur later van bijna al mijn andere zusjes hetzelfde bericht kreeg, dat ze zich ook niet lekker voelden’’, zegt Olcay. ,,Ze hebben zich laten testen. Dus echt het hele gezin Gulsen is in één keer besmet geraakt. We zijn in één keer allemaal gevloerd, the girls and sisters.’’



Heftige hoofdpijn

Of haar moeder ook is besmet, vertelt Olcay niet. Ze is in elk geval voorzichtig. ,,Je ziet dat het nog steeds echt wel gevaarlijk is; mijn moeder heeft diabetes type 2 en overgewicht, dus we moeten echt wel oppassen. Ik baal daar flink van.’’



Haar zussen maken het redelijk. ,,De een wat beter dan de ander. Maar dat is dus het verhaal, hoe snel het kan gaan en hoe fucking besmettelijk het is. Gelukkig komen wij er nog af met milde klachten.’’

Olcay blijft voorlopig binnen, maar voelt zich goed. ,,Ik moet zeggen dat het twee dagen best wel heftig was; ik had koorts, onwijze hoofdpijn - hoofdpijn was eigenlijk nog het ergste. De afgelopen twee dagen ging het steeds een stukje beter, dus ik voel me vandaag prima.’’ Haar nieuwe radioprogramma met vriend Ruud de Wild, dat vandaag van start zou gaan, is vanwege haar besmetting uitgesteld.

