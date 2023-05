Nadia Moussaid begint tweede week met 418.000 kijkers

De dagelijkse talkshow Nadia van presentatrice Nadia Moussaid is in de tweede week van start gegaan met 418.000 kijkers, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO) dinsdag. Het vooravondprogramma van NPO 1 scoort daarmee ongeveer evenveel kijkers als er vorige week gemiddeld op de show afstemden.

In het programma van omroep VPRO gaat Moussaid elke dag met gewone Nederlanders en deskundigen in gesprek over alledaagse onderwerpen. Maandag ging het over homoseksualiteit in de voetbalwereld. Vorige week werden onder meer thema’s als armoede en kinderen met een gameverslaving besproken.

Het programma staat op de 23ste plaats in de lijst met de 25 best bekeken programma’s van maandag. De top 3 daarvan wordt in zijn geheel in beslag genomen door NPO 1, met op de eerste plaats het NOS Journaal van 20.00 uur met 1.795.000 kijkers, Tussen Kunst & Kitsch staat met ruim 1,1 miljoen kijkers op de tweede plek en Het Hoge Noorden met ruim 1 miljoen kijkers op drie.

RTL 4 staat met het Half Acht Nieuws op de vierde plaats in de lijst. Het best bekeken programma op SBS6 is Vandaag Inside, waar 947.000 kijkers op afstemden. Het levert het programma de zesde positie in de kijklijst op.

