‘Naïef om te denken dat je geen kritiek krijgt als BN’er’

Het ligt volgens Justine Pardoen niet aan de persoon zelf die het nieuws deelt, 'trek het je vooral niet persoonlijk aan', maar puur aan het feit dat mensen altijd iets te klagen hebben. ,,Dat is een onderdeel van BN’er zijn. Wat ze ook delen: er kan commentaar op komen”, legt Pardoen uit, die van mening is dat het naïef en niet mediawijs is om te denken dat mensen niet zullen oordelen. ,,De reacties kunnen niet aangenaam zijn, maar iedereen mag alles zeggen. En door berichten te plaatsen met dergelijke informatie, nodig je mensen dus uit om te reageren.”



Ook zit er volgens Pardoen een patroon in de lading van de reacties. ,,Let maar eens op. In de zomer zitten mensen lekkerder in hun vel. Ze reageren leuker en liever. Maar zodra het kouder wordt, worden de reacties ook negatiever.”



Een ander belangrijk aspect is de privacy van het kind. Pardoen vindt het verstandig om deze niet in beeld te brengen, mede vanwege zijn of haar toekomst. ,,Vraag jezelf af: wat wil ik? Want door alles te delen op social media, geef je de privacy van je kind ook op.”



Emmeliek Boost, pedagoog bij de Opvoeddesk, is het volledig met Pardoen eens. ,,Wees selectief en denk na over het platform waar je het deelt”, legt ze uit. Ook zij concludeert: ,,Als je als BN’er alles laat zien, kun je inderdaad kritiek verwachten.”