Najib Amhali begint afkickkliniek: ‘Mijn verhaal doorbreekt taboes’

In zijn eigen afkicktraject verbleef Amhali (50), die ook weer in de theaters te zien is, in twee klinieken. Eentje in Nederland en één in het buitenland. ,,Ook zat ik bij andere instellingen in dagbesteding. Overal heb ik wel wat bruikbaars meegepikt, maar in alle gevallen miste ik ook iets. Een persoonlijke benadering. Ik leerde bij een dagbesteding Reda Saleh kennen en hij had hetzelfde gevoel. Hij is net zo lang als ik clean, maar hij verbleef in dertig verschillende klinieken. Samen zijn we in maart onze eigen kliniek begonnen, stilletjes. Nu is het volgens ons tijd om ermee naar buiten te komen.’’