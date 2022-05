Nans fantaseert over weerzien met boer Evert: ‘Wie weet’

Het was Maud voor wie boer Evert zondag uiteindelijk koos tijdens de logeerweek. Nans kan soms nog niet helemaal bevatten dat haar liefdesavontuur zo plots ten einde is gekomen. ,,Ik heb me vergist. Ik dacht dat er op dat moment zeker wel iets was, en tussendoor ook wel. Ik bedoel, je zoekt elkaar wel op voor eventjes een aanraking of een blik”, vertelt ze voor de camera.



Toen het keuzemoment daar was en Evert dus bekendmaakte dat Maud mocht blijven, moest het nog even indalen bij Nans. ,,Toen dacht ik: ik heb het zeker helemaal niet goed ingeschat.” Ze wilde op dat moment niet huilen, maar stelt ook dat het een heftige en intense periode is geweest. ,,Ik vond het jammer en was teleurgesteld en verdrietig.”