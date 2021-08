Naomi Osaka legt ziel bloot in docu: ‘robot zonder plezier’ op de tennisbaan

RecensieIn onze Playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de docuserie over Naomi Osaka.

Hoe groot de druk op jonge atletes kan zijn, blijkt weer tijdens de nog lopende Olympische Spelen van Tokio. Een van de sporthelden die moeite heeft met de verwachtingen van anderen en de overweldigende media-aandacht, is de Japanse tennisser Naomi Osaka (23).

In de driedelige documentaireserie die haar naam draagt - de makers waren kennelijk niet in staat een mooie titel te verzinnen - wordt een verbijsterend eerlijk beeld geschetst van het tennisfenomeen dat gebukt gaat onder mentale problemen en daar openlijk over praat.

Naomi Osaka Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Docuserie (Netlix)



De serie begint met privéopnamen van de 3-jarige Naomi die dan al wordt klaargestoomd voor de tennistop. Haar ouders - haar moeder is Japans en haar vader komt uit Haïti - hopen met hun Spartaanse aanpak dat hun kind de nieuwe Serena Williams wordt, wat ook lijkt te lukken als zij in 2018 de US Open wint door haar idool in de finale te verslaan.

Volledig scherm Osaka in de docu. © AP

Met haar monotoon klinkende stem praat Osaka in het drieluik bijzonder openhartig over de moeite die zij heeft om aan de verwachtingen - ook die van haarzelf - te voldoen. Als ze op de tennisbaan staat, voelt zij zich als een robot die het plezier in haar sport helemaal kwijt is. Ook haar wat naïeve wens om ongestoord een privéleven te kunnen leiden komt niet uit.

Het slotdeel is iets hoopvoller. Ze wil actief worden in de Black Lives Matter-beweging, wat haar nieuwe missie wordt. Maar gezien haar snelle uitschakeling in Tokio - de serie werd uiteraard veel eerder gemaakt - is haar tenniscrisis nog lang niet voorbij.

