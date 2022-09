Natuurfilm Wolf trekt 10.000 mensen naar de bioscoop

recensie De docu Wolf is meer dan slechts een betoveren­de beeldcolla­ge

Veel natuurdocumentaires zijn of te schattig of te plechtig van toon. Regisseur Cees van Kempen, die naar eigen zeggen zeshonderd dagen doorbracht in het veld voor voldoende materiaal van de in Nederland teruggekeerde wolf om daar een hele bioscoopfilm mee te vullen, is zich hiervan bewust.

16 september