Nederlander doet mee aan Project Runway VS

The Crimes of Grindelwald Jude Law: Ik was op mijn gemak toen ik toverstaf zelf mocht kiezen

8:06 Succesauteur J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potterboeken, heeft wat haar betreft een duidelijk favoriet personage in haar boeken: professor Albus Dumbledore (Albus Perkamentus). In haar tweede Fantastic Beasts-verhaal, The Crimes of Grindelwald, stelt zij een jongere versie van Dumbledore voor. Jude Law speelt hem.