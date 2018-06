Nederlander laat tv massaal links liggen

De kreet dat we steeds vaker Netflix, Videoland en YouTube verkiezen boven het aanbod van NPO, RTL en SBS, klinkt al jaren. Maar het fenomeen wordt nu met de maand meer zichtbaar. Vooral de kijktijd onder jongeren (commercieel gezien de belangrijkste groep) is flink afgenomen en adverteerders bewegen zich meer en meer richting online.



Zaterdagavond was exemplarisch voor het kijkgedrag van met name de afgelopen weken. Geen uitzending op primetime scoorde meer dan 600.000 kijkers. De herhaling van Claudia de Breij's voorstelling Teerling was met een magere 587.000 kijkers op NPO 1 de winnaar. Professor Nicolai & Dr. Beckand op RTL 4 moest het gelijktijdig doen met slechts 442.000 kijkers.



Aansluitend trok NPO 1 met Sanne Wallis de Show 509.000 kijkers en RTL 4 met Wie Ben Ik? 498.000 kijkers. Nichezender Ziggo Sport deed het in verhouding bovengemiddeld goed. De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada scoorde 408.000 kijkers. Uiteraard speelt het mooie weer ook een rol in de magere aantallen.