Nederlands duo strikte Idris Elba: ‘Hij krijgt duizend verzoeken per jaar, tegen ons zei hij ja’

Met video ‘Oekraïne is meer dan tranen en geweld, wij willen ook onze kunst laten zien’

Ze wilde ‘iets’ doen voor twee Oekraïense dansers, prima ballerina Igone de Jongh. Een half jaar later danste The United Ukrainian Ballet de wereldpremière van Giselle in Carré. De Oekraïense ambassadeur: ,,Wij zijn jullie zo dankbaar.’’

25 augustus