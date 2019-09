Nederlands tintje aan nieuwe single Céline Dion

Seksschan­daal brengt Scientolo­gy en Tom Cruise in verlegen­heid

13:01 Een seksschandaal rond de That ‘70s Show-acteur Danny Masterson (43) doet de Church of Scientology wankelen. Tijdens een rechtszaak hebben vier jonge vrouwen de controversiële kerk ervan beschuldigd verkrachtingen, seksuele aanvallen, mensenhandel en intimidatie onder de mat te vegen. Volgens sekteleden dreigt de hele situatie ook te ontploffen in het gezicht van Tom Cruise (57), het beroemdste lid én uithangbord van Scientology.