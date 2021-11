Nederlandse acteur Olivier Richters heeft rol in Indiana Jones 5

De 32-jarige bodybuilder staat al een aantal maanden op de set van het langverwachte vervolg, samen met grote sterren als Harrison Ford en Mads Mikkelsen. Over het plot van de film is nog niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk welke rol Richters precies speelt.

De inmiddels 79-jarige Ford keert terug in zijn iconische titelrol. Hij speelde de wereldberoemde archeoloog voor het eerst in 1981 in de eerste film Raiders Of The Lost Ark. Daarna volgden The Temple Of Doom (1984), The Last Crusade (1989) en The Kingdom Of The Crystal Skull (2008).

Behalve Ford, Mikkelsen en Richters spelen ook de Britse actrice Phoebe Waller-Bridge en Antonio Banderas grote rollen in het vijfde deel van de succesvolle filmreeks. De film wordt opgenomen in Londen, Marokko en Italië. Het is de bedoeling dat Indiana Jones 5, dat nog geen officiële titel heeft, in 2023 in de bioscopen te zien is.

2 meter 18

Olivier Richters was de afgelopen jaren al te zien in een flink aantal grote Hollywoodfilms. Zo speelde hij een bijrol in Marvel-film Black Widow en schittert hij in de derde Kingsman-film die binnenkort, na een jaar coronavertraging, eindelijk in de bioscopen te zien zal zijn. De acteur speelde zichzelf internationaal in de kijker met zijn opvallende lengte, 2 meter 18, en zijn imposante fysiek.

De Nederlander was vroeger een lange slungel maar besloot vijftien jaar geleden hard te gaan trainen; hij kweekte per jaar 10 kilo spieren extra. Richters richtte ook de succesvolle website MuscleMeat op die zich heeft gespecialiseerd in voeding voor sporters. In Nederland speelde de brede acteur kleine rolletjes in tv-series als GTST, Fashion Planet en De TV-Kantine.

