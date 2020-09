Nederlandse animatieserie Dropje in de race voor kinder-Emmy

Actrice Diana Rigg (Game of Thrones) overleden: ‘Ze is vredig heengegaan’

17:17 Actrice Diana Rigg is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bevestigd naar aanleiding van berichten in de Britse media. Rigg verwierf grote bekendheid met rollen in series The Avengers, Game of Thrones en de film James Bond: On Her Majesty’s Secret Service. De actrice overleed aan de gevolgen van kanker.