Nederlandse coproductie Girl krijgt lange staande ovatie in Cannes

Het drama draait in de selectie Un Certain Regard, na de Gouden Palm-competitie het belangrijkste programma in Cannes. De regisseur is de 26-jarige Lukas D'Hont, die met Girl zijn debuut maakt. Veel critici op het festival vroegen zich hardop af waarom zijn debuut niet in de Palm-selectie is opgenomen.



D'Hont schreef zijn scenario nadat hij in een krant een artikel las over een vijftienjarige transgender die een balletopleiding wilde doen. ,,Dat verhaal greep me zo aan'', vertelde de Belgische regisseur in een interview met het blad Screen. ,,Dat die tiener niet alleen de moed heeft te zeggen: ik ben in het verkeerde lijf geboren. Maar dat zij er ook voor koos om een ballerina te worden, het toonbeeld van vrouwelijkheid. Ik vond haar direct een heldin en besloot: als ik ooit de kans krijg een speelfilm te maken, gaat deze over dit onderwerp.''



Behalve voor D'Hont is er ook veel lof voor de nu zestienjarige hoofdrolspeler, Victor Polster. De jongen was vijftien toen de film werd gedraaid. Distributeur Cinemien brengt Girl eind 2018 uit in de Nederlandse bioscopen.