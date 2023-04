Nederlandse dancegroep aan andere kant van de wereld nog razend populair: ‘Fans zijn hysterisch’

top 40 storiesDe Nederlandse eurodancegroep 2 Brothers on the 4th Floor mag in dit land dan wel niet meer zo groots als vroeger zijn, aan de andere kant van de wereld heeft de groep nog altijd hysterische fans. Daar komen Qmusic-dj’s Wim van Helden en Martijn Biemans deze keer achter in de podcast Top 40 Stories.

Ze waren hét succes van de jaren ‘90 als het aankwam op dancemuziek: 2 Brothers on the 4th Floor. Die naam mag je overigens best letterlijk nemen, want de groep bestaat uit twee broers, Bobby en Martin Boer, die op een klein kamertje op de vierde verdieping van een flatje in de Utrechtse wijk Zuilen hun muzikale avontuur begonnen. Later voegen rapper D-Rock en zangeres Des’ray zich bij de broers, die van de groep een wereldwijd succes maken. Laatstgenoemde is voor deze aflevering te gast in de studio bij Wim en Martijn om meer te vertellen over de avonturen van 2 Brothers on the 4th Floor.

De eurodancegroep scoort met hun muziek in totaal vijftien hits, waarvan er maar liefst elf in de top tien van de Top 40 belanden. Dreams (Will come alive) is met afstand het meest gestreamde nummer van 2 Brothers On The 4 Floor, met in totaal meer dan 60 miljoen streams. De betekenis van de hit spreekt eigenlijk voor zich, vindt Des’ray. ,,Maak je dromen waar’’, legt ze uit. Aan Wim en Martijn vertelt de zangeres dat ze van heel ver is moeten komen. Van kinds af aan wilde Des’ray al zingen en ze heeft er alles aan gedaan om maar te groeien binnen de muziekwereld, en uiteindelijk het succes te beleven dat ze nu nog steeds heeft met 2 Brothers on the 4th Floor. ,,Je mag echt geloven in jezelf en beseffen dat je goed bent zoals je bent.’’

Een betekenis en boodschap waar fans aan de andere kant van de wereld nog altijd nood aan blijken te hebben. Des’ray reist namelijk nog steeds de hele wereld rond met de groep om op te treden, en wereldwijd blijken er nog grote fans die dankbaar zijn voor het nummer van 2 Brothers on the 4th Floor. ,,Dreams gaf mensen in landen als Brazilië en Peru echt een boost in hun leven’’, vertelt Desray. Vanuit die landen krijgt ze nog altijd fanmail en de fans ‘zijn hysterisch’ als ze daar komen optreden. ,,In Peru stond zelfs een hele fanclub te wachten op het vliegveld en werd de groep onthaald met spandoeken en cadeautjes, echt niet normaal.’’

Hoe dat succes er verder aan toe gaat? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Top 40 Stories, die vanaf vandaag te beluisteren is bij Qmusic en het AD in alle gangbare podcastapps. Abonneer je op de podcast via Spotify of Apple.

