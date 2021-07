Nederlandse David Elsendoorn te zien in hitserie Ted Lasso

Shima Kaes sprakeloos door vliegtuig­jes die haar steunen in strijd tegen ex Johnny de Mol

19 juli Shima Kaes was ‘super emotioneel’ en ‘sprakeloos’ toen ze ontdekte dat er gisteren op verschillende plekken in Nederland vliegtuigjes overvlogen met tekstvlaggen die opriepen Shima Kaes te steunen in de juridische strijd tegen Johnny de Mol. ‘Ik ben overweldigd door deze enorme steun’, schrijft Kaes op Instagram.