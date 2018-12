Nederlandse inzendingen niet genomineerd voor Oscars

René Froger in Bossche Eyelove-reclame uitgeroe­pen tot meest irritante BN’er

17 december Afgelopen weekend won brillenfabrikant Eyelove al de Loden Radioleeuw, sinds vanavond is uithangbord René Froger ook de meest irritante BN’er in een tv-reclame. Zijn reclame, opgenomen in Den Bosch, was afgelopen jaar niet van de tv te slaan.