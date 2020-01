Nederlandse kandidaat in de race voor een Oscar

Toen hij in 2017 werd voorgedragen wist Tuiten dat hij niet ging winnen. De onderscheiding in deze categorie ging toen naar de Churchill-film Darkest Hour . ,,Maar daar ben ik niet rouwig om’’, zei hij destijds in het AD . ,,Ik krijg zeker nog een volgende kans.’’ Die voorspelling is nu uitgekomen. Toch kwam deze nominatie voor hem uit de lucht vallen. ,,Ik lag nog in bed toen ik het te horen kreeg. Ik werd door een collega opgebeld met de mededeling. Ik had hier niet op gerekend.’’ Tuiten, die al jaren in Hollywood werkzaam is, moet de Oscarnominatie voor Make Up en Styling delen met twee collega’s die ook aan het Disneysprookje hebben meegewerkt.

Grote winnaar

Bij de Oscarnominaties was Joker de grootste winnaar met elf kansen op de filmprijs. De stripverfilming, die in Nederland een groot succes was, wordt op de hielen gezeten door drie films met tien nominaties: Once Upon a Time... in Hollywood, 1917 en The Irishman. Verrassend was het aantal nominaties dat de Hitlerkomedie JoJo Rabbit kreeg: zes stuks.



Bij de Beste Acteurs en Beste Actrices zijn Joaquin Phoenix (Joker) en Renee Zellweger (Judy) de topfavorieten. Phoenix heeft concurrentie van Antonio Banderas (Pain and Glory), Jonathan Pryce (The Two Popes), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time... in Hollywood) en Adam Driver (Marriage Story).



Bij de actrices zijn de overige genomineerden: Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) en Cynthia Erivo (Harriet).