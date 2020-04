Nederlandse Maggy maakt indruk op Janet Jackson met haar danskunsten

Van den Heuvel, een danseres uit Houten, studeert sinds twee jaar aan The Ailey School in New York om professioneel danseres te worden. Door de coronacrisis, die de Amerikaanse stad hard treft, volgt ze haar lessen nu noodgedwongen online. ,,Ik verveel me enorm. Ik wil mijn tijd niet verdoen, dus ik besloot wat oude dansfilmpjes te bekijken om mezelf te kunnen verbeteren”, vertelt de 23-jarige. ,,Janet Jackson is een levende legende en Rhythm Nation is een klassieker. Ik moest en zou dat onder de knie krijgen.”

Niet de makkelijkste opgave, want de danspasjes en timing van Jackson (die in 1989 met Rhythm Nation een MTV Award won voor beste choreografie, red.) zijn ongekend scherp. Twee dagen lang was Van den Heuvel bezig om zich de choreografie eigen te maken. ,,Dat klinkt misschien niet lang, maar dat is het wel voor mij als danseres. Janet is zó precies. Zwart of wit, er zit geen flintertje grijs tussen. Op iedere tel is er een beweging. Ik ben zo vaak op het dakterras opnieuw begonnen omdat het nog niet goed genoeg was. Dans, herhaal, fout, opnieuw.”