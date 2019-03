Nederlandse prins Dennis van Maleisië krijgt onderscheiding

Dennis kreeg de versierselen omgehangen horend bij de Orde van Paduka Mahkota Johor Yang Amat Mulia, oftewel de Kroonorde van Johor. Hij mag voortaan ‘Dato’ voor zijn naam te zetten, te vergelijken met het Britse ‘Sir’. Hij was niet het enige familielid dat door de sultan werd beloond. Ook Khaleeda Bustamam, de echtgenote van de kroonprins, kreeg een onderscheiding. De publieke viering van de verjaardag van de in november zestig jaar geworden sultan valt op de dag dat Ibrahim in 2015 werd gekroond. Uitgebreide festiviteiten had hij dit jaar afgeraden, maar niettemin was er een plechtigheid in het paleis.

Toespraak

Daar hield hij ook een toespraak waar hij de eerdere wens van de federale regering om het VN-antidiscrimatieverdag te ondertekenen scherp veroordeelde. De ‘International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination’ stuit in Maleisië op veel weerstand omdat daarmee de uitzonderingspositie die de Maleiers. Die de helft van de bevolking van Maleisië uitmaken, genieten in gevaar zou kunnen komen.



Sultan Ibrahim vond de VN-conventie ook een aantasting van zijn positie in Johor, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor islamitische zaken en bescherming van de rechten van de Maleiers. Tegelijk echter benadrukte hij dat in zijn staat iedereen gelijk moet worden behandeld.