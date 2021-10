Nederlandse Sabrina Starke straalt tussen wereldsterren in video Cyndi Lauper: ‘Bizar’

‘Ik heb net een celebrity-mash-up van True colors gedeeld op mijn YouTube-kanaal’, schreef Cyndi tegenover haar 1,2 miljoen volgers op Instagram. Haar kanaal op YouTube heeft 2,3 miljoen abonnees. ‘Het is zo cool om te zien hoe iedereen het lied zingt en eigen maakt.’ Cyndi mentionde in haar bericht alle artiesten uit de video, onder wie Justin Timberlake, Alicia Keys én dus Sabrina (te zien vanaf 1:20).

‘Wakker worden met de melding dat Cyndi Lauper je heeft genoemd op Instagram is mindblowing’, schrijft Sabrina. ‘Zij viert haar 35-jarig jubileum van de iconische song en deelde een mash-upvideo waar ik onderdeel van ben. Nou, bizar joh! Ja toch, niet dan? Serieus... heel tof dit. Nou... ik geniet nog even na.’

True colors kwam oorspronkelijk uit in 1986 en werd een grote hit. In de mash-up ontbreekt overigens de versie van Family Guy-maker Seth MacFarlane, die in The Graham Norton Show liet horen hoe Peter Griffin het lied zou zingen (vanaf 2:00):