Nederlandse vlogger dringt geheime bunker binnen in Italië: ‘We zijn aan advocaat 10.000 euro kwijt’

Een Nederlander en een Belg zijn in Italië vervolgd voor spionage nadat ze een militaire basis binnendrongen en er videobeelden maakten. Bob Thissen uit het Limburgse Heerlen en Frank Brodala uit Maaseik (vlakbij Roermond) kwamen ervan af met een boete van 250 euro. ,,Maar met de advocatenkosten erbij zijn we zo’n 10.000 euro kwijt. We laten de militaire domeinen nu wel even links liggen”, vertelt Thissen.

Thissen en Brodala doen aan ‘urban exploring’. Dat betekent dat ze verlaten gebouwen en niet openbaar toegankelijke plaatsen binnendringen om te zien wat de tand des tijds er heeft aangericht. Beelden van hun avonturen delen ze vervolgens op sociale media. Het YouTubekanaal van Thissen, Exploring the Unbeaten Path, heeft intussen bijna een half miljoen volgers.

Het was een van die trips die de twee in de zomer van 2020 naar het noorden van Italië bracht. Daar bezochten ze een geheim bunkercomplex uit de Koude Oorlog in Acquasanta, in de gemeente La Spezia (Ligurië).

Verstorven

Op beelden die ze vervolgens plaatsten en die al zo’n 200.000 keer bekeken werden, is te zien hoe ze een verbodsbord negeren en met zaklampen in de ondergrondse gangen doordringen. Daar vinden ze verstorven kleding, oud werkmateriaal en enkele enorme werkplaatsen met machines.

Thissen beklimt ook een reeks roestige trappen. ,,Dit is een van de gevaarlijkste dingen die ik gedaan heb”, zegt hij. ,,Ik ben nooit bang, maar nu...”

Volledig scherm Bob Thissen op beelden uit zijn video. © Bob Thissen

De angst sloeg hem vervolgens echter opnieuw om het hart toen hij hoorde dat hij en Brodala vervolgd werden. Volgens de lokale krant La Nazione gebeurde dat op basis van artikel 260 van het Italiaanse strafwetboek, dat gaat over het onrechtmatig binnendringen op militair domein en het bezit van spionagemateriaal. Daarop staan celstraffen van één tot maar liefst vijf jaar.

Zo ver kwam het niet. De advocaten van de twee mannen vroegen een herkwalificatie van de feiten, omdat het niet de bedoeling van Thissen en Brodala was om aan spionage te doen. De openbare aanklager volgde hen daarin. Omdat ze binnendrongen op een verboden militair terrein, kregen ze wel een boete.

Interpol

De rechtszaak volgde op een onderzoek van de Italiaanse politie en Interpol. Volgens Thissen waren de Italiaanse autoriteiten vermoedelijk op hun tenen getrapt omdat zijn video een onfrisse zaak aan het licht bracht. ,,We kwamen achteraf te weten dat de tunnels vol asbest zaten. Op onze beelden was te zien dat de subsidies die de marine had gekregen om dat op te ruimen, daar niet voor waren gebruikt. Terwijl het wel een gevaar vormde voor de omgeving. Lokale bewoners konden daar niet om lachen.”

Toen duidelijk werd dat hij problemen zou krijgen, haalde Thissen de video offline. Maar intussen is hij weer te bekijken op zijn YouTube-kanaal. Of Thissen nu twee keer zal nadenken voor hij opnieuw op expeditie gaat? ,,De wereld is een stukje grimmiger geworden. In 2020 was er nog geen sprake van een oorlog in Oekraïne, maar nu zie je toch dat je heel snel als spion wordt aangezien. Ik denk dat ik heel goed zal moeten opletten wat voor soort locaties ik nog bezoek. We gaan de militaire domeinen en militaire infrastructuur nu wel even links laten liggen. Ik heb geen zin om opnieuw problemen te krijgen.”

Wapens

Afgelopen zomer werden in Albanië nog twee Russen en een Oekraïner opgepakt voor spionage nadat ze binnen waren gedrongen in een fabriek waar vroeger wapens geproduceerd werden. Volgens het onafhankelijke Radio Free Europe maakte het Albanese ministerie van Defensie dat op 20 augustus bekend. Een van de Russen bleek een bekende urban explorer te zijn, die in Georgië woont en wel vaker binnendringt op militaire basissen. ,,Dan zie je pas hoe snel zoiets kan escaleren”, aldus Thissen.

Het was overigens niet de eerste keer dat Thissen bedreigd werd met een aanklacht, maar tot nu toe kwamen die er nooit door of werden ze geseponeerd. ,,Dit was voor mij het meest serieuze voorval in de twintig jaar dat ik dit doe. Ik stond ervan te kijken dat ze achter ons aankwamen. Vooral omdat er alleen maar oude en roestige dingen te zien waren in die bunker”, zegt hij nog.

