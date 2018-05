Neef André sr.: Ik wil laten zien dat er een Hazes is die wél goed voor zijn vrouw zorgt

Stanley Hazes (51) was als kleine jongen veel op pad met André en vergezelde hem tijdens heel wat optredens. ,,Het is altijd een droom geweest om Mama (zie helemaal onderaan) in een nieuw jasje te steken. Mijn neef bracht het in 1977 uit en het is voor mij hét nummer van de ouwe André. Je hoort hem zoals 'ie was uit de tijd vóór zijn bekendheid als volkszanger.''

Stanley wilde het nummer aanvankelijk op 11 mei lanceren, aan de vooravond van Moederdag, maar koos uiteindelijk voor 30 juni. Dat is de geboortedag van zijn in 2004 op 53-jarige leeftijd overleden neef. ,,Zanger Peter Beense gaat de single die dag uitreiken op de Albert Cuypmarkt. Daar zijn we dicht bij André, die er destijds woonde met Ellen (tweede vrouw, red.) en werkte in café-bar Eddy.''

'Gitaren en koor'

De tekst van Mama is volgens de neef hetzelfde als in het originele nummer maar het tempo en de begeleiding zijn anders. ,,De nieuwe uitgave is een tikje sneller en het trommeltje en trekzakkie zijn vervangen door gitaren en een koor. De tweede stem zing ikzelf.''

De nieuwe uitgave van het nummer is opgenomen in de studio van Hans Aalbers. Daar zijn ook veel nummers van André Hazes senior opgenomen. ,,De samenwerking met Aalbers en het platenlabel Hollandia Media Groep is super goed verlopen en ik ben trots dat ze in me geloven'', zegt Stanley Hazes terugblikkend.

'Eigenwijs'

De nieuwe uitgave van het 41 jaar oude nummer kwam tot stand buiten medeweten van Hazes' weduwe Rachel en zijn kinderen André Junior en Roxeanne. Bewust, zegt de neef. ,,Ik zeg altijd: eigenwijs is ook wijs. Zonder gekheid: Ik ben benieuwd hoe de Hazesclan reageert. Ze houden er niet van als andere familieleden nummers van André senior ten gehore brengen maar ik wil Nederland laten zien dat er ook een Hazes is die wél goed voor zijn vrouw en kinderen zorgt.''

Met dat laatste doelt hij zowel op André senior - die vier kinderen verwekte bij drie echtgenotes met wie hij hoge pieken beleefde maar ook diepe dalen vanwege zijn levenswijze - als op junior. De 24-jarige zanger en zijn 40-jarige vriendin Monique Westenberg kondigden eerder deze week aan dat ze uit elkaar zijn. Reden voor de breuk is Andrés drukke werkleven, waardoor hij de afgelopen jaren vrijwel geen tijd had voor zijn gezin.

