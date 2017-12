Neef Rihanna doodgeschoten na kerstdiner op eiland Barbados

Nieuws en Co eert overleden presentator Joost Karhof

15:52 Het radioprogramma Nieuws en Co op NPO Radio 1 staat vandaag in het teken van Joost Karhof. De radio- en televisiepresentator annex journalist overleed gisteren totaal onverwacht op 48-jarige leeftijd, nadat hij onwel was geworden. Karhof was de vaste vervanger van presentator Lara Rense en zou haar vandaag ook vervangen vanwege vakantie.