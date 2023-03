Neefje Edsilia Rombley belt radio om tante te horen, Abbey Hoes geniet in het zwembad

4 sterren Kostuumdra­ma Marie Antoinette onder­scheidt zich van andere verfilmin­gen van leven Franse koningin

Iedereen weet hoe koningin Marie Antoinette (1755-1793) aan haar einde is gekomen. Maar hoe zag haar leven aan het Franse hof eruit voordat zij op de guillotine belandde? Daarover wordt driftig gespeculeerd in de achtdelige kostuumserie Marie Antoinette van de BBC die nu in zijn geheel op Viaplay te bekijken is.