Negatieve reacties op verschijning Gijp als Renate in Voetbal Inside

Het was groot nieuws in België deze week. VTM-journalist Boudewijn van Spilbeeck maakte bekend voortaan als vrouw verder te gaan. In navolging van de Belg onthuldeRené van der Gijp gisterenavond in Voetbal Inside verder te gaan als Renate. Al moet dat nieuws wel met een flinke korrel zout worden genomen.

Op het moment dat Van der Gijp zegt verder te willen als vrouw, lukt het zowel Jan Boskamp als Johan Derksen niet hun lach in te houden. Tranen rollen over de wangen van de analytici. ,,Dat ik dit op mijn 69e mag maken meemaken", zegt Derksen tussen het lachen door. Daar komt nog een schepje bovenop als Van der Gijp in het laatste blok daadwerkelijk gehuld met blonde pruik aan tafel aanschuift.



,,Moeten we nu nog serieus over voetbal gaan praten", vraagt Derksen zich af. ,,Er zullen wel weer mensen over ons heen vallen. Maar hopelijk begrijpen ze dat dit satire is", verdedigt de besnorde oud-voetballer de actie. ,,Ook al is het héél slechte satire."

Kritisch

Toch laat hij zich ook nog kritisch uit over de transformatie van de VTM-journalist. ,,Kijk ik vind het prima. Dan zit je te kijken met je volle verstand en je nuchtere kijk op het leven. Dan hoor ik zijn kinderen zijn zo blij voor hem en zijn vrouw is zo blij. Als ik zo de hond in Grollo ga uitlaten, zit mijn vrouw al in de trein: die blijft niet. We moeten niet net doen of het normaal is."



Presentator Wilfred Genee countert daarop: ,,Maar er zijn mensen die er mee worstelen, een heel leven mee." Derksen: ,,Maar als hij er mee worstelt en hier wordt hij gelukkig van dan gun ik het hem van harte. Maar ik blijf het wel bijzonder vinden."



Op social media zijn er veel negatieve reacties te lezen op de actie van Van der Gijp. ,,Wat is dit voor programma?" vraagt iemand zich af. ,,We moeten vooral niet doen alsof het gedrag van Derksen en Gijp normaal is", stelt een ander. Ook wordt er opnieuw opgeroepen dat de sponsors van het programma zich terug moeten trekken, dat gebeurde eerder na beweringen dat de talkshow racistisch, seksistisch en homofoob zou zijn.