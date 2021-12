Negende kind voor tv-familie De Kraantjes: moeder Linda na 35 minuten bevallen van dochter

Roan (17) uit Ik Vertrek verlaat ouders: ‘Heb opa en oma gebeld of ik bij hen kon wonen’

Zijn ouders kochten een prachtig stulpje in Frankrijk, zo was vorige week te zien in het tv-programma Ik Vertrek. Maar Roan (17) is inmiddels alweer terug in zijn geboorteplaats Aarlanderveen. Hij wordt liever automonteur in Nederland. ,,Heb eerst opa en oma gebeld of ik bij hen kon wonen.”

20 december