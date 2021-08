Neil Young roept op tot verbod op concerten vanwege pandemie

Filmsector: juist nog minder bezoekers in bios zonder 1,5 meter

27 augustus De bioscoopsector vreest dat bioscopen per 20 september minder mensen zullen ontvangen dan nu het geval is, als het demissionaire kabinet de voorgenomen versoepelingen doorvoert. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) waarschuwt daarvoor in een open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer.